La pista del Bailando fue el primer encuentro entre ellos. Y si bien en ese momento, ambos tenían compromisos... tiempo después la vida los vovlería a unir para no separarlos más. Y a un año y medio de relación, Martín Liberman y Ana Laura López dieron un paso más en su histira de amor.

"Estoy feliz porque vivimos juntos y la pasamos bien. Te voy a contar algo que nadie sabe, nos comprometimos y calculo que nos vamos a casar porque es el paso posterior al compromiso", comenzó diciendo el periodista deportivo en diálogo con Moskita Muerta, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

"Con Ana Laura nos comprometimos y calculo que nos vamos a casar porque es el paso posterior al compromiso. Le ofrecí compromiso sin fecha. Me arrodillé y le dije '¿te querés casar conmigo?', con anillo, con todo, como tiene que ser". G-plus

"Le ofrecí compromiso sin fecha. Me arrodillé y le dije '¿te querés casar conmigo?', con anillo, con todo, como tiene que ser. Esto fue en un lugar privado, estábamos los dos solos", agregó, feliz por esta nueva etapa junto a la bailarina que conoció en el 2014 en el certamen de baile.

Por último, el entrevistado dio algunos detalles del inicio de su vínculo con Ana Laura: "Durante cuatro meses la invité a tomar algo y no había caso. Y desaparecí. Y sí, si no me da bola, desaparezco. Y un día apareció ella. Nos encontramos y nunca más nos separamos. Hace casi año y medio que estamos juntos y fue impensado".

¡Felicidades!