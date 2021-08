Martín Bossi y un tenso reclamo al aire a Evelyn Von Brocke: "Dijiste que yo era un depredador"

Martín Bossi y Evelyn Von Brocke protagonizaron un momento de tensión en la televisión. En Intrusos, el cómico le reclamó a la panelista la palabra que utilizó para describirlo a la hora de hablar de sus relaciones amorosas y le dejó bien en claro cuánto le molestó que lo llame “depredador”.

“Hay otro Martín, en una época eras como negador y a veces esta bueno decirle a la prensa en cinco años algún romance, no negar todo”, expresó la panelista y el imitador le contestó: “Tengo 46 años Evelyn y uno va madurando, uno va aprendiendo a manejarse con la vida privada, cuando tenés 29 o 30 años no sabes cómo manejar todo esto. Uno hace lo que puede. Tampoco tenemos la obligación”.

Así, Bossi finalizó contundente: “Nunca tuve la suerte de tener una familia con hijos, entonces viví la vida libre. El otro día decías ‘Martín es un depredador’ y en otro momento no me hubiera molestado. Al contrario, si escucha mi abuelo diría ‘hijo del tigre’; y me pongo a analizar y digo ‘las mujeres que estuvieron conmigo no fueron presas, eligieron libremente’. Entonces no me orgullece que digan eso de mí”.