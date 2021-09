Martín Baclini volverá al colegio a los 37 años para terminar la secundaria: debe física, gimnasia y una materia que no recuerda

Muy motivado, Martín Baclini (37) confirmó que regresará a su escuela secundaria para terminar sus estudios y que ya se puso en contacto con el preceptor para estudiar en el establecimiento de manera presencial.

"Hace una semana llamé al preceptor para decirle que quiero terminar. Pero con este lío del coronavirus y todo no me avisó nada. ¡Quiero terminar! Osvaldito Gallardo, te nombro para que me ayudes", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y remarcó que cree que lo más probable es que pueda volver a estudiar, pero online. Sin embargo, no lo entusiasma esa metodología.

"Me dijo que me iba a averiguar a ver si estaban rindiendo online. Pero yo no quiero hacerlo virtual. Si no la aprendí presencial, imaginate por Zoom. Cómo voy a aprender física así...", se quejó.

Entonces, remarcó que lo que más lo entusiasma es ir a rendir y ver cómo le va.

"Quiero ir, rendir y que me den la nota que me merezca. Me lo imagino lindo volver al colegio donde uno ha pasado alegrías y tristezas. Todas las etapas que vivo, lo hago intensamente. Todo lo hago con amor y respeto", sumó, ilusionado.

Martín debe dos materias y cree que también se llevó gimnasia, aunque no está seguro.