Martín Baclini y las críticas por contar detalles de su intimidad con Cinthia: "Necesitaba dar un mensaje diferente"

En medio de la escandalosa polémica desatada entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar, Martín Baclini sorprendió en ShowMatch al hablar del amor por su novia y contar detalles del comienzo de su relación.

“Tengo muy en claro lo que amo a esta mujer, por cómo la conocí y cómo está ahora. Yo la conocí menos diez. No se animaba a hacer el amor con luz. El Bailando anterior fue toda cubierta porque no se animaba, no porque no estuviera linda. Yo vine acá y le dije ‘animate, sos hermosa’. Yo te amo a vos y a tus hijas”, aseguró en vivo en el Bailando, sensibilizando a Cinthia pero también generando muchas críticas por revelar esa intimidad.

Más sobre este tema Baclini quebró en llanto por su crisis con Cinthia Fernández: "Sé lo que la amo, la conocí cuando no se animaba a hacer el amor con luz"

Invitado a Nosotros a la mañana, Martín le hizo frente a la polémica cuando Agustina Kämpfer le preguntó: “Quería preguntarte cómo reaccionó ella en privado porque vos diste un detalle de la intimidad que tenían cuando se conocieron y cómo ella se sentía”.

"Lo hablamos antes porque yo necesitaba dar un mensaje diferente de cómo soy y de cómo la conocí a ella como ser humano. Porque sino todo parece muy frío" G-plus

Entonces, Baclini respondió: “Lo hablamos antes porque yo necesitaba dar un mensaje diferente de cómo soy y de cómo la conocí a ella como ser humano. Porque sino todo parece muy frío”, aseguró dejando en claro que su pareja estaba de acuerdo con su revelación.

Además, explicó: “Es muy difícil en el Bailando esa línea de reírse de todo y no quedar como un pavote. Muchas veces quedé como un tonto riéndome de cosas de las que no me tenía que reír. Y lo vas aprendiendo. En la televisión a veces hay que hablar las cosas”.

¿Se arrepiente de algo de lo que hizo desde que es famoso? “No, porque no cometí nada grave ni hice daño a propósito. Pero sí hay cosas que uno va aprendiendo, que tiene que aclarar y hablarlas en vez de quedarse en silencio”, cerró Martín, muy serio.