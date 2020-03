Martín Baclini habló de la posibilidad de enfrentar a Cinthia Fernández en el Bailando: "Me gustaría que esté"

En medio de un intenso vaivén en su relación mediática con Cinthia Fernández, Martín Baclini habló de la posibilidad de sumarse al Bailando y tener que enfrentar a su exnovia en la pista más famosa de la televisión.

“Todavía no me llamaron. Si es con una pareja que pueda llevar alegría y felicidad a la pista, sí. Si es para sumar conflicto, no”, comenzó en Nosotros a la Mañana. “Sé que con Mariana Antoniale y Luciana Salazar voy a restar. Sé que le haría daño a Cinthia que es la que me trajo al medio. Estoy sentado acá gracias a Cinthia y no lo haría sabiendo que le voy a hacer daño”, explicó el empresario rosarino.

“Con Luciana y con Mariana no porque con Cinthia tuve una historia. Con Loly también tuvo algunos encontronazos", agregó. "Aceptaría bailar con una bailarina y que Cinthia también esté, claro. Me encantaría que esté Cinthia antes que yo porque ella necesita el trabajo. Ojalá esté", completó Baclini.