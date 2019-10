Martín Baclini habló de las especulaciones sobre su sexualidad: "Ser gay no es una ofensa, pero por ahora no lo soy, no sé más adelante"

A un año y medio de iniciar su noviazgo con Cinthia Fernández (31), la vida de Martín Baclini (36) se transformó en noticia. Sin embargo, la notoriedad se incrementó aún más desde que desembarcó en la pista del Súper Bailando 2019 de la mano de su pareja.

Invitado a Los Ángeles de la Mañana, y con su novia como panelista invitada, Baclini habló de la exposición mediática y de los rumores sobre su sexualidad, luego de protagonizar la tapa de la revista Pronto en la que titularon: "Cuando nos conocimos, Cinthia pensaba que yo era gay".

"Ser gay no es una ofensa. Si lo sabe mi novia, que soy gay, está todo bien. Si hay verdad, está todo bien. Pero no soy gay. Por ahora no. no sé más adelante con los cambios de la vida de uno". G-plus

Con la imagen del semanario en pantalla, Ángel de Brito le preguntó al empresario sobre las especulaciones que apuntan a su sexualidad, y Martín respondió todo.

-Ustedes son una pareja llamativa para el Bailando y para los medios. Y están estas especulaciones de que sos gay y le pagás a Cinthia para simular que es tu novia. ¿Qué te pasa a vos cuando leés esas cosas?

-Ser gay no es una ofensa. Si soy gay, cuál es el problema. Si lo sabe mi novia, que soy gay, está todo bien. Si hay verdad, está todo bien. Pero si la pregunta es si soy gay, no, no soy gay. Por ahora no, no sé más adelante con los cambios de la vida de uno.

-A lo que yo voy es a que pasaste de ser un ignoto a ser una persona muy popular. Entonces ahora están estas especulaciones que antes no estaban...

-Son fuertes de vivir (las especulaciones). El amor con Cinthia es muy especial. Mi amor por ella va más allá de que estemos o no juntos. Yo lo siento así. Esta es mi relación más extensa y cuando hay tres criaturas es totalmente diferente la responsabilidad.