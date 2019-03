Martín Arévalo, romance a full con Cora de Barbieri y planes de boda: "Ella tiene todo para hacerme feliz"

En 2017, los periodistas Martín Arévalo (42) y Cora Debarbieri (37) comenzaron a escribir su historia de amor. Luego de unas románticas vacaciones en Cancún, el cronista deportivo habló del romance y los planes de boda.

“Claro que me gustaría casarme, pero aprendí algo: toda la vida fui de ponerle rótulos a las cosas y hoy quiero vivir sin presiones, sin tiempo. Será más adelante. Lo importante es estar bien con la persona que elegís para compartir tu vida. Y con Cora la paso bien comiendo un sandwich en la Costanera o un ceviche y langostinos en el medio del Caribe”, afirmó en una nota con la revista Pronto.

Más sobre este tema El álbum de las románticas vacaciones de Cora Debarbieri y Martín Arévalo en Cancún

Además, Arévalo se refirió a la posibilidad de tener un hijo con la panelista. “Por supuesto me gustaría ser padre, soy re familiero. Corita tiene todos los condimentos para hacerme feliz y para que yo pueda hacerla feliz a ella. Es una mujer de diez pero me cuesta decir algo públicamente que aún no hablé con ella”, contestó el periodista.

“Por ahí dentro de un año estamos casados o viviendo juntos o esperando un hijo. Uno nunca sabe. Que la vida nos sorprenda”, concluyó anhelante.

¡Que viva el amor!