Marley mandó al frente a Noelia Marzol y contó el intento fallido de Luis Miguel de seducirla: "Ella le dijo de todo"

“Quiero que Noelia cuente aquella vez con Luis Miguel”, arrancó diciendo Marley en Flor de equipo a través de un video que le grabó a Noelia Marzol. El conductor terminó contando cómo el cantante buscó seducir a la bailarina… ¡y todo terminó con insultos al teléfono de ella hacia él!

“Cuando él venía a la Argentina me llamaba por teléfono y generalmente yo pasaba todo el día con él. Estaba el hermano de él y almorzábamos, merendábamos, cenábamos. Él se quedó diez días y todas las noches armábamos cosas para hacer”, empezó relatando el animador, mientras Noelia en el piso se reía.

“Un día fue Florencia y un día fue Noelia porque él quería aprender a bailar tango. La llevé a Noelia y a otra famosa, una morocha que no voy a nombrar por si no quiere ser nombrada. A él le gustó Noelia, no la morocha, pero Noelia le cortó el rostro porque había ido a bailar un tango y no le importaba más que eso”, recordó.

Marley: "Después Luis Miguel me pidió el teléfono de Noelia, yo se lo paso y ella pensó que era una cargada mía. Lo maltrató pensando que era yo. Le dijo de todo. Era él de verdad y la bestia le dijo cualquier barbaridad". G-plus

Pero “El Sol” no se rindió. “Después Luis Miguel me pidió el teléfono de Noelia, yo se lo paso y ella pensó que era una cargada mía. Unos días después la llama desde Estados Unidos y ella lo maltrata pensando que era yo. Le dijo de todo. Después ella me llama y me dice ‘cortala con tus llamados y tus bromas’. Era Luis Miguel de verdad y la bestia le dijo cualquier barbaridad”, remató.

Con mucho humor, la actriz de Sex avaló la anécdota y dio detalles de la insistencia del músico. “Yo era muy joven y recién arrancaba a trabajar. Pasaron 20 años, si hubiera estado con él lo podría decir, pero no. Yo recién comenzaba y él ya casi era ‘Luis Miguel, el antiguo’”, arrojó, picante.

Noelia: "Sé que él le pidió mi teléfono a Marley, me empezó a escribir y de hecho con Marley matamos a una abuela. Me invitó a un lugar, yo no quise ir y le terminé diciendo que no porque mi abuela había fallecido". G-plus

“Cuando Marley me invitó yo estaba reexcitada. Imaginate que te dicen de ir a comer con Madonna. Vamos con cualquier artista internacional. Me divertí mucho, pero él quiso entablar…”, señaló, y Analía completó su frase. “Él la quería poner”, lanzó, filosa. “Claro, básicamente y a mí no me daba para tanto”, dijo, negando las versiones.

“Sé que él le pidió mi teléfono a Marley, me empezó a escribir y de hecho con Marley matamos a una abuela. Me invitó a un lugar, yo no quise ir y le terminé diciendo que no porque mi abuela había fallecido”, cerró Noelia Marzol entre risas. ¡No le quedó un buen recuerdo de Luis Miguel!