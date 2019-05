El humorista Gabriel Gustavo Pinto, más conocido como Tuqui, murió este fin de semana a los 64 años. El reconocido hombre de medios sufría problemas de salud desde 2012, luego de sufrir un accidente en moto que lo obligaba a movilizarse en muletas.

Varias figuras lo despidieron con dolor en las redes sociales y, uno de los primeros, fue Mario Pergolini. “Chau Tuqui, todos los recuerdos que tengo de vos me asombran, me hacen reír, y muchos me hacen doler la cabeza… Tuqui, me enseñaste todo lo que no debería haber aprendido… y fue un viaje distinto, sin dudas”, escribió el conductor y empresario en la cuenta de Twitter de Vorterix.

"Era imposible… es largo de contar. Tuqui no era el mismo en los ‘90, que los 2000, que ahora… Abrazo. MP". G-plus

Un usuario le recriminó no haberle dado trabajo en la señal. “Lo podrías haber sumado a Vorterix desde el principio. Tranquilamente en Doble o nada, Ácido o Delicias de un charlatán hubiera funcionado perfecto”, opinó el seguidor. Y Pergolini contestó: “Era imposible… es largo de contar. Tuqui no era el mismo en los ‘90, que los 2000, que ahora… Abrazo. MP”.

María Julia Oliván, compañeras y amiga de Tuqui, lo recordó con un duro mensaje en su cuenta de Instagram. “Se murió #Tucan. A Tuqui le cerraron muchos las puertas. Sus amigos de las buenas se olvidaron de él en las malas y así jamás guardó una palabra de rencor hacia ellos. Porque Tucán era un caballero. Una persona buena y un incorregible. ¡Buen viaje amigo! Me quedo con tus mil vidas y tu mirada serena, tu camisa hawaiana y tu humor... Siempre tu humor negro que hoy es negro de verdad porque está de luto”, escribió la periodista.

