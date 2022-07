Marina Calabró volvió a apuntar contra Andy Kustnetzoff: "Ni loca voy a PH, ¿a que me digan invitada de segunda?"

A Marina Calabró le cayó muy mal que desde la producción de Andy Kusnetzoff la calificaran como "invitada de relleno", y la panelista fue fulminante al analizar si volvería a participar de PH, podemos hablar.

"Ni loca iría. ¿A que caten me invitación? ¿A que me digan invitada de segunda? ¿Que no hablo de mi hermana? Hablé toda la nota de mi hermana", arrancó la columnista de Lanata sin filtros (lunes a viernes de 10 a 14 por Mitre AM 790).

Luego, la hermana menor de Iliana Calabró sentenció indignada: "Le ponés onda y qué se yo, y después sos invitada de cuarta. Así que ni loca voy".

Al final, Marina Calabró volvió a chicanear a Andy Kusnetzoff: "Quiere hacer Intrusos, pero no. Ojo, Flor de la Ve, cuídate… Quiere hacer Intrusos, pero grabado. Nosotros grabamos porque no corremos ningún riesgo. Te grabamos todo, te editamos y lo que no me convence lo mandamos a sacar".

MARINA CALABRÓ SE INDIGNÓ POR LA SUPUESTA CLASIFICACIÓN DE LOS INVITADOS DE PH

En un principio, Marina se había manifestado ofendida tras enterarse que "los productores de Andy califican a los invitados como de primera y de relleno".

"Está bien. Es poner en sobre aviso a aquellos que vayan a ir, ya saben que corren el riesgo de que después la producción. Si algo no les gusta o cae simpático, los anden calificando como relleno", arrancó.

"Igual, yo soy relleno a mucha honra, he remado toda mi vida. Yo prefiero ser relleno que tener otro tipo de lugar. Me gusta ser relleno", cerró filosa Marina Calabró contra el programa de Andy Kusnetzoff.