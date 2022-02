Marina Calabró le respondió a Jorge Rial tras acusarla de traidora: "Algún día, nos cruzaremos y limaremos asperezas si es que quedan"

Sin pasar por alto las fuertes críticas que hizo Jorge Rial hacia su persona tras culminar TV Nostra –ciclo del que era parte- Marina Calabró volvió a referirse a los chispazos con el conductor y sentó su fuerte postura.

“TV Nostra fue un proyecto que -lamentablemente- naufragó, que fue un fracaso. Pero ya está, fue en mayo del año pasado. Di vuelta la página. El tiempo pasa, la espuma baja y la verdad que no estoy enojada”, comenzó diciendo Marina en una nota que dio para Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Jorge me dio una posibilidad grande que fue hacer Intrusos, y fueron cuatro o cinco años de laburar bien y no quiero que este final me empañe un recuerdo que es con cariño”, agregó.

Por otro lado, la entrevistada no descartó volver a tener un cara a cara con Rial: “Algún día, él decantará, nos cruzaremos y limaremos asperezas si es que quedan. No me quiero anclar en mayo de 2021 cuando estamos en febrero de 2022”.

Y cerró: “No pasa nada, lo importante está en otro lado. No me hago la superada, pero pasaron casi diez meses, ya está. No me detengo a analizarlo. Bueno, le sale así. Te juro que lo tengo muy elaborado, me sorprendo a veces porque hace dos años quizás hubiera llorado dos semanas, esta vez me enteré porque Daniel Ambrosino que mandó al chat de compañeros de Intrusos”.

EL TWEET DE JORGE RIAL CONTRA MARINA CALABRÓ

“Él mismo dijo que lo avisó dos horas antes (del fin del programa), más allá de que dio esa excusa, bastante incómoda para mí, para que no se filtrara porque yo soy un estómago resfriado”, le contó por su parte la periodista a Agarrate Catalina.

Rial no se quedó atrás y por eso contraatacó en sus redes sociales a Calabró, en ocasión del regreso de su expanelista a la TV, en un ciclo conducido por Luis Majul y Débora Plager. “¡Pedro! Mira quien vuelve. La viudita a la tele”, escribió, con una particular referencia a El contra, el personaje que encarnaba Juan Carlos Calabró, papá de Marina.

“¿A quién va a traicionar ahora? Cuídense. Filtra toda la información. No la agreguen a los chats o, mejor, hagan uno paralelo", aconsejó Jorge Rial a la producción de Majul desde Twitter, en referencia a la inclusión de Marina Calabró.