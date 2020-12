Mariano Martínez y un saludo de cumpleaños ¿que confirma su romance?: “Gracias por llegar, quedarte y estar”

Este sábado Mariano Martínez cumplió 42 años y uno de los saludos que recibió fue de María Fernández, con quien se lo vinculó románticamente tras su separación de Camila Cavallo. La influencer española publicó una foto de ambos juntos con un mensaje que confirmaría que existe una relación entre ambos.

“Feliz cumpleaños Mariano Martínez. De mis fotos favoritas. Gracias por llegar, por quedarte y por estar", escribió la joven junto a la imagen que los muestra juntos. Pese a que el galán todavía no confirmó la noticia públicamente, la joven tomó la delantera y lo exhibió brevemente en una story de Instagram.

Los rumores de romance entre Martínez y Fernández comenzaron en julio, a pocas semanas de la separación del actor de la mamá de Alma, que en su momento contó que conoció junto a su ex a la influencer en un evento en 2016. Finalmente, después de casi cinco meses, la IT girl habría confirmado las versiones que lanzó Carlos Monti en Confrontados en su debido momento.