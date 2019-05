Mariano Iúdica relató su lucha para que Osvaldo, su hijo adoptivo, conozca Disney: "Me llamó llorando"

Hace un año Mariano Iúdica (48) presentó a Osvaldo, su hijo adoptivo de 21 años al que adoptó como propio. En PH Podemos hablar el conductor relató el gran lazo de amor que lo une a su hijo mayor y cómo se enfrentó a la burocracia para conseguir que el joven viaje con toda su familia a Disney.

“Yo tengo un hijo que tiene 21 años, que cuando lo trajimos a casa tenía 9, era hijo de una señora que trabajaba en mi casa. Nosotros recién habíamos tenido a Salvador y Mirta, quien trabajaba en casa, estaba muy contenta y se ocupaba de Salvador, pero ella a veces lloraba", contó Mariano en el ciclo de Andy Kusnetzoff, sobre cómo decidieron con su mujer Romina Propato, sus hijas Valentina y Bernarda, fruto del primer matrimonio del animador, y de Salvador incluirlo en su familia.

"Osvaldo se dejó amar. Fue todo un proceso de educación de las hermanas, su hermano y nosotros, pero el amor de hermano fue tan gigantesco, sin reproches, sin reclamos. Es mi hijo, es hijo de Romina. Me dice 'papá' y yo le digo 'hijo'". G-plus

"Hoy tiene 21. Lo trajo de Paraguay y fue instantáneo. Las más grandes inmediatamente lo tomaron como un hermano. Osvaldo se dejó amar. Fue todo un proceso de educación de las hermanas, su hermano y nosotros, pero el amor de hermano fue tan gigantesco, sin reproches, sin reclamos. Es mi hijo, es hijo de Romina. Me dice 'papá' y yo le digo 'hijo'”, contó, además de revelar que su empleada había regresado a Paraguay para criar a su otro hijo.

"La tercera fui yo, falté al laburo y antes de salir le digo a Osvaldo: 'Agarrá las revistas con las notas que hicimos juntos'. Les saqué las revistas y se las mostré al empleado. El tipo instantáneamente le dijo 'Que disfrutes mucho de Disney y perdón por las molestias ocasionadas'". G-plus

También el conductor de Polémica en el bar se refirió a la odisea que fue conseguir que Osvaldo viaje a Estados Unidos: "No sabés lo que me costó que fuera a Disney. Osvaldo tiene el récord histórico de visitas a la Embajada de los Estados Unidos: fue tres veces en un mes. Sacamos el viaje para ir todos, para que él conociera Disney. Yo estaba haciendo un programa con mis otras hijas, supuestamente había un contacto y le dije 'que Osvaldito les explique, déjenlo hablar porque tiene 19 años, va a decir que es paraguayo y con Donald Trump no lo van a dejar entrar ni en pedo'", relató.

"Me llamó llorando. 'No me dejaron hablar, no voy a poder viajar'. Entonces pedí otro turno, Osvaldito volvió a ir y lo volvieron a bochar, no lo dejaron ni hablar. A la tercera fui yo, falté al laburo y antes de salir le digo a Osvaldo: 'Agarrá las revistas con las notas que hicimos juntos'. Teníamos notas con nuestra historia en Gente, en Pronto… Fuimos y cuando entramos les digo 'él es mi hijo pero no tiene mi apellido'. Les saqué las revistas y se las mostré", recordó. "El tipo instantáneamente le dijo: 'Que disfrutes mucho de Disney, perdón por las molestias ocasionadas'. Me dejaron hablar a mí, creyeron en que él no se iba a quedar a buscar trabajo ni nada", finalizó, a corazón abierto.