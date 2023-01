Mariano Iúdica se defendió de las críticas por los precios de su restaurante: "Es para un público exclusivo"

En una entrevista con ePa!, Mariano Iúdica se defendió de las críticas que recibió por los precios de su nuevo restaurante, local gastronómico que abrió en el Partido de la Costa.

“Estoy en un barrio muy exclusivo, se llama Villa Robles y me dieron el restaurante para ese público. No me llovieron las críticas porque esto está cada vez más lleno y funciona mucho mejor”, explicó el conductor.

Luego, continuó: “Es muy difícil que te vaya mal en este contexto, al lado del mar, y con gente que tiene capacidad de gastar. ¡Aparte te cocino yo! Está mi mujer y también mis hijos atendiendo las mesas”.

“Si alguien ve la carta sentado desde su computadora en cualquier lugar de la galaxia va a decir ‘¡ey, qué caro!’ pero no es una polémica, eso no está mal”, analizó Iúdica sobre los comentarios negativos.

MARIANO IÚDICA HIZO REFERENCIA A LOS PRECIOS DE SUS ENSALADAS

Mariano Iúdica hizo referencia a los precios de $5200 de las ensaladas en su restaurante y explicó: “No es una ensalada, es un plato que tiene langostinos”.

“No me llovieron las críticas, hubo cien mil comentarios elogiosos”, agregó el conductor de televisión y dejó en claro que está feliz con su emprendimiento.