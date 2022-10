Marianela Mirra contó por qué rechazó participar en los debates de Gran Hermano

Marianela Mirra, exganadora de Gran Hermano 2007, volvió a apuntar contra la nueva edición, que se emite por Telefe.

Luego de aclarar que no miraría más el programa, que según ella "romantiza" las historias tristes, reveló contundente por qué no está en los debates.

Además, aclaró que no reniega de la TV, como muchos afirman, pero que tiene vida más allá de la fama.

POR QUÉ MARIANELA MIRRA NO FORMA PARTE DE LOS DEBATES DE GRAN HERMANO

"¿Por qué renegás de la TV? Todavía tenés miles de fans que esperan verte al menos en una entrevista o en una participación en Gran Hermano", le comentaron a Mirra vía Instagram.

"No reniego de la TV, reniego de tanta falta de respeto. A mí no me suma dar una nota, no es soberbia, tengo una vida fuera de GH", sentenció, contundente.

ASÍ FUE LA ESPONTÁNEA DE MARIANELA MIRRA A DIEGO LEONARDI

En 2007, la nominación de Marianela Mirra a Diego Leonardi causó mucha polémica. En la casa de Gran Hermano ambos tenían una muy buena relación y Diego era uno de los favoritos del público.

Por eso, Marianela tomó una decisión para sacárselo de encima. Finalmente, ella fue la campeona de esa edición.

Junto a Diego, quedó nominado Juan Expósito. Se terminó yendo Leonardi, por el 43,2% de los votos.