Marianela Mirra incendió Instagram con su "beboteo" en ropa interior desde la cama.

Marianela Mirra, re picante con los participantes de Gran Hermano 2022, bajó un cambio y compartió una pícara foto desde su cama.

Súper sensual, así se mostró la ganadora del reality que se emitió en 2007, quien lució un conjunto de lencería blanco, con un escote súper profundo, en diálogo con un collar de perlas.

"Beboteo", expresó Marianela a través de sus stories de Instagram, junto a un montón de emojis que lloran de risa, al pie de su foto más sensual desde la cama.

POR QUÉ MARIANELA MIRRA NO FORMA PARTE DE LOS DEBATES DE GRAN HERMANO

"¿Por qué renegás de la TV? Todavía tenés miles de fans que esperan verte al menos en una entrevista o en una participación en Gran Hermano", le comentaron a Mirra vía Instagram.

"No reniego de la TV, reniego de tanta falta de respeto. A mí no me suma dar una nota, no es soberbia, tengo una vida fuera de GH", sentenció, contundente.