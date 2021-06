Mariana Genesio Peña volvió a estar cara a cara con Pampita tras su furcio ¡y reveló que la eligió como madrina para sus futuros hijos!

Luego de que en la última gala, Pampita diera que hablar con su equivocación en vivo en La Academia al nombrar a Mariana Genesio Peña como “Mariano”, la modelo pidió disculpas en vivo. Ahora, en medio de su reencuentro, la jurada y la participante volvieron a tener un nuevo ida y vuelta en la pista… ¡y ambas sorprendieron con una inesperada primicia al aire!

Así fue el ida y vuelta de Pampita con Mariana:

Pampita: -Le quiero agradecer a Mariana que fue súper cariñosa la semana pasada que estuvimos hablando por mi furcio y mi equivocación. Y ella, rápidamente, descomprimió, me tranquilizó y fue un amor de persona. Eso hablar de tu humidad, tu seguridad en la vida y de la empatía. Me lleve lo mejor de ese día porque estaba angustiada y el la del otro fue muy cariñosa. Gracias.

Mariana: -Yo te agradezco a vos que enseguida me mandaste un audio pidiéndome disculpas y yo le dije a Pampita que la verdad es que a mí no me ofende, entiendo que fue una equivocación, puede suceder. Me ofende más que me confundan de nombre que de género porque yo estoy muy en paz con mi origen biológico, así que no me molesta. Mucha gente me dijo ‘¿cómo permitís que te confundan y digan ‘Mariano’ en vez de ‘Mariana?’. La verdad es que estoy relajada y Mariana es mi nombre hace más de la mitad de mi vida. A Caro la amo, es divina.

P: -Y, demás, soy la madrina de sus próximos hijos me dijo…

M: -¡No, yo iba a dar esa noticia, Caro!

P: -Ay, perdón. ¡La quemé!

M: -Ahora sí me enojo. Me cag… el show, Caro. Lo voy a pensar…

P: -Perdón, una madrina catrasca te tocó.

M: -Lo que pasa es que con ella tenemos una gran amiga en común, con la que decidimos tener un hijo en un tiempito. Y ella me dijo ‘bueno decile a Caro que sea la madrina’.

P: -Me muero de amor. Sabés que te admito, te quiero y que tu vida es un carrerón. Me encanta que estés en la pista, verte crecer, ver cómo te animaste a tantas cosas y tantos logros, y los que vendrán en futuro también, como el día mañana disfrutar de una maternidad. Así que, que se dé todo lo que sueñes siempre.

¡Qué linda noticia!