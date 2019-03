El estremecedor caso de Ana Paula, una sanjuanina de 18 años que fue abusada desde los 9 hasta los 16 por su padre y su hermano, conmovió hasta las lágrimas a Mariana Fabbiani. La conductora escuchó atentamente el espeluznante relato de su invitada en El Diario de Mariana. "Para ellos violarme era algo natural. (...) Cuando mi mamá le preguntó a mi papá por qué había hecho esto, él le dijo 'por puta'. Eso fue lo primero que él dijo. Entonces mi mamá le dijo ‘¿Con 9 años, Manuel, mi hija va a ser una puta?’ Y ahí él le dijo que esto venía de tradición. Eso es lo que me contó mi mamá".

Con valentía, la joven llevó a su familia a la Justicia, y hoy pide 22 años de prisión para su padre, 20 para su hermano (quien la dejó embarazada cuando ella tenía 15 años y su mamá la hizo abortar), y 12 para su madre, por "facilitar la corrupción sexual".

Resguardando su rostro y acompañada por su amiga Nadia, a quien definió como "una madre" por toda la contención que está recibiendo, Ana Paula remarcó: "Siempre la quise y quería ir a jugar a su casa pero cuando iba (mi papá y mi hermano) se me burlaban en la cara. Me sentía mal porque no podía jugar a nada".

Mariana Fabbiani: "Estás a salvo. Hay un montón de gente que te va a ayudar. La televisión parece un ámbito muy frío, pero esto está pasando de verdad. Todos te abrazamos en el corte, la gente que está del otro lado te está abrazando también. Vas a salir adelante, sos muy fuerte". G-plus

Con lágrimas en los ojos, Mariana atinó a darle un cálido abrazo sin decir nada, mientras la entrevistada descargó su angustia en sus brazos: "Nunca he podido jugar a nada. Ya no quiero volver a vivir más esa vida. No quiero. Ya no quiero estar más ahí".

"Estás a salvo. Hay un montón de gente que te va a ayudar. La televisión parece un ámbito muy frío, pero esto está pasando de verdad. Todos te abrazamos en el corte, la gente que está del otro lado te está abrazando también. Vas a salir adelante, sos muy fuerte. Gracias por compartirlo con nosotros. Te vamos a estar acompañando en este proceso", la consoló Fabbiani.

Por último, antes de que culmine el programa, Mariana agregó: "Ha sido un programa muy especial. Así es este programa. Pasamos por diferentes temas. Es la actualidad misma, la vida misma, con las cosas feas y lindas. Hablamos de las realidades que nos duelen. No sé qué más decir. Creo que está todo dicho. Hasta mañana".