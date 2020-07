Mariana Brey, picante tras los cruces con Pampita: "Que Pico Mónaco se haya casado quizás le tocó una fibra"

Esta semana, el casamiento de Pico Mónaco con Diana Arnopoulos se convirtió en noticia. Sin embargo, de su mano salió a la luz un hecho del pasado: Mariana Brey contó en LAM que el fin de la buena onda del extenista con Pampita, tras separarse, llegó cuando se hizo público un video en el que se lo ve a Pico gritándole a una empleada de la modelo, luego de que le faltara una joya.

Con la versión resonando en los medios, Carolina se enojó y cruzó sin filtro a la panelista, a quien tildó de "mentirosa, cizañera y difamadora", tras asegurar que nunca existió una pelea con Mónaco por ese video.

"Le debe estar pasando otra cosa y depositó ese odio, esa violencia hacia mí. No sé si el hecho de que Pico Mónaco se haya casado le tocó una fibra. Yo no me puedo hacer cargo de eso". G-plus

Luego de varios días de contienda en TV y en las redes sociales, la “angelita” le dio una nota a Agarrate Catalina por La Once Diez y lejos de calmar las aguas, sostuvo lo dicho y lanzó picantes declaraciones.

"Los juicio de valor que puede decir esta persona sobre mí no me llegan. Cuando te señalan con un dedo, hay otros que te señalan a vos", comenzó diciendo Brey, con firmeza.

Luego, al analizar la visceral reacción de la modelo, arremetió punzante: "Le debe estar pasando otra cosa y depositó ese odio, esa violencia hacia mí. No sé si el hecho de que Pico Mónaco se haya casado le tocó una fibra. Yo no me puedo hacer cargo de eso".