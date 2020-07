Mariana Brey se mostró indignada por los controles más estrictos en la autopista: "Usaron el término mano dura"

Indignada y con ganas de descargarse en LAM (eltrece), Mariana Brey apuntó fuerte contra los controles más estrictos que dictó el Gobierno en las autopistas. Desde que se anunció la extensión de la cuarentena en el AMBA, con el objetivo de aplacar la curva ascendente de casos positivos de coronavirus, el sistema de seguridad estará atento a todo aquel que esté circulando en la vía pública.

"Los trabajadores esenciales somos muchísimos. Lo que vi hoy, en la autopista del trayecto que va desde Quilmes a Capital Federal, de AMBA a CABA, fue gente que trabaja, ¡no gente que tiene ganas de irse de joda! Son todos laburantes... Camiones, todo tipo de gente que tiene que ir a laburar", expresó, enojada.

Y contó qué pasó esa mañana que desató su furia: "Un control, que hasta el viernes venía bastante normal y organizado, aunque hubo siempre, de golpe... 'La cosa se puso mano dura', así me dijo el señor que me controló. Ese término me dio temblor. No entendí".

En la misma línea, criticó con dureza la nueva dinámica. "Cambiaron los controles de lugar, el Gobierno en plena pandemia, después de 100 días, no le llevó tecnología a la gente que controla. Es precario. Mostré el papelito impreso, con mi DNI... Que haya que hacer uno nuevo, que este dure dos días, es otro capítulo", concluyó, enojada.