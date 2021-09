Mariana Brey hizo un análisis sin filtros sobre Jorgito Moliniers tras enojarse con LAM: "Tiene un complejo de inferioridad grande"

Mariana Brey opinó sin filtros sobre la reacción de Jorgito Moliniers, bailarín que se enojó con LAM y decidió no darle más notas al programa, por no estar de acuerdo con el modo que hablan de su persona en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

"Tiene un complejo de inferioridad grande", disparó sin dudar la panelista de LAM, luego de ver una nota en la que Moliniers no detiene el paso para ser entrevistado por el notero y subraya su malestar con el programa de eltrece.

Sin comprender la actitud del bailarín, Cinthia Fernández le aportó más pimienta al debate: "A los famosos nos han cuestionado '¿por qué lo dejás hablar (al bailarín)?’. Me ha pasado, por ejemplo, cuando estaba con Gabo Usandivaras. Pero yo lo dejaba ser libre. A mí no me condicionaba mi bailarín".

"Jorgito tiene un complejo de inferioridad grande. Moliniers se quedó en el lugar del partenaire... Todo este showcito que hace es porque necesita ese lugar de protagonista". G-plus

Concordando con la mirada de su colega, Brey recogió el guante y volvió a golpear duro a Jorgito: "Yo siento que Moliniers tiene un complejo de inferioridad grande. Porque ahora que nombrás a Gabo. Gabo, Facu Mazzei y Moliniers fueron tres bailarines que acompañaban a las figuras y querían ocupar un lugar más protagónico, y siento que Moliniers se quedó en el lugar del partenaire".

En esa línea, la panelista de LAM destacó: "Gabo y Facu Mazzei lograron el protagonismo que se propusieron y Moliniers se quedó ahí… Todo este showcito que hace es porque necesita ese lugar de protagonista".

En la misma línea punzante, Yanina Latorre concluyó: "Esto te demuestra por qué no llega a ser una primera figura. Facu Mazzei nunca se fue corriendo (del Bailando o La Academia)".