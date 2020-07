Mariana Brey acusó a Pampita de mentirosa: "El tweet lo escribió ella; eso habla de un odio muy fuerte"

Sin embargo, Brey aclaró que ella no había tuiteado nada porque no tiene Twitter, pero que sí había compartido esos mismo mensajes en Instagram Stories. Aunque a los pocos minutos los borró. Con el conflicto creciendo minuto a minuto, Carolina aseguró que ella tampoco había emitido ese tremendo tweet porque había sido hackeada.

Dolida por lo ocurrido, pero sosteniendo su versión, Mariana no solo aseguró que le iniciará acciones penales a Pampita , también dijo enque no cree en que la hayan hackeado. "Queda claro quién miente y quién no. Yo le hablé desde un lugar sereno, con mucha seguridad y firmeza. La calma manifiesta en una persona que habla con la verdad. Ella no sé si siempre puede decir la verdad. Dijo que la hackearon, pero es obvio que fue ella la que escribió eso. Escribe con la mano y borra con el codo. Lo que escribió es extorsivo. Habla de un odio y de un resentimiento muy fuerte, interno. El límite de ella son los hijos, la familia, y pega por ese lado. Ella pasó su propio límite", sentenció Mariana Brey sobre Pampita, picantísima.