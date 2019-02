La primera mujer en apuntar mediáticamente contra Juan Darthés fue Calu Rivero. En 2012, en el pico de su carrera como actriz, la joven decidió abandonar sorpresivamente la exitosa novela Dulce Amor, del prime time de Telefe.

"Ella me ató de manos cuando ya tomo la decisión de irse y me dijo ‘ya está terminado, ya hablé con la producción y me voy directamente’". G-plus

En 2017, el abogado de la actriz detalló que la joven se había sentido acosada: “La sensación física y psíquica de Calu Rivero fue esa. El exceso”, dijo José D’Antona, en Intrusos. “Me acusan de exceso de besos”, se defendió por su parte, Darthés, en la mesa de Mirtha Legrand.

María Valenzuela, integrante del elenco, contó detalles internos de la polémica y reveló que quiso interceder. “Nadie dice nada, todos se callan”, comenzó la actriz en una entrevista con Flor de la Ve en Flor de Verano, por Ciudad Magazine.

“Yo me hubiera metido en ese momento a hablarlo con la producción o con el mismo Juan Darthés. Pero ella me ató de manos cuando ya tomo la decisión de irse y me dijo ‘ya está terminado, ya hablé con la producción y me voy directamente’. Entonces, ahí no pude hacer nada”, agregó Valenzuela. “Fue sorpresiva su salida, estaba en su mejor momento. Realmente no se lo merecía, una picardía total”, cerró la actriz.