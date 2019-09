María Valenzuela y una fuerte definición sobre la muerte: "No le temo; es más, tengo cierta curiosidad"

Muchas personas se apoyan en creencias religiosas para aplacar su miedo a la muerte. Algunos, creen que se reencontrarán con sus seres queridos en el paraíso. Otros, que reencarnarán. También, están aquellos que no creen en "algo más" después de la muerte. Y claramente, existen quienes prefieren ni pensar en eso: les da mucho miedo y no hablan del tema.

En diálogo con la revista Pronto, María Valenzuela develó qué siente ella cuando piensa en la muerte. "Nunca le tuve miedo. A lo que le tengo miedo es a la muerte de mis seres amados, cosa que ya vengo viviendo. Pero a mi muerte, no", comenzó diciendo.

"Nunca le tuve miedo. Es más: tengo cierta curiosidad. Me intriga saber qué hay más allá y si es verdad que existe un lugar mejor que este". G-plus

Y muy sincera, detalló: "Es más: tengo cierta curiosidad. Me intriga saber qué hay más allá y si es verdad que existe un lugar mejor que este".

"No quiero que me velen, sí que me cremen y que me mezclen con la tierra, las plantas y la naturaleza". G-plus

A diferencia de aquellos que prefieren ni pensar en su fallecimiento, María tiene muy en claro cómo imagina su "despedida". "No quiero que me velen, sí que me cremen y que me mezclen con la tierra, las plantas y la naturaleza. No me gustaría estar en un cajón, en todo caso que sea de cartón y que al meterlo en la tierra se pudra y se mezcle con todo", concluyó segura.