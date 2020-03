María Julia Oliván contó qué le decía Juan Castro cuando intentaba ayudarlo: "Quedate tranquila, bombona"

A 16 años de la trágica muerte de Juan Castro, muchos de sus amigos y excompañeros de trabajo lo recordaron con alegría. El querido periodista murió a los 33 años en medio de una cruda lucha contra las adicciones. María Julia Oliván, quien compartió el ciclo Kaos en la ciudad, contó sus charlas íntimas con el conductor, en Los Ángeles de la Mañana.

“¿Sabés lo que me impresionó? Cómo Carla Czudnowsky contó que lo veían tambalear a Juan con sus adicciones y que no podían hacer nada. La familia y los amigos intentaban, pero era un tipo grande y no encontraban la forma de ayudarlo”, le comentó Ángel de Brito.

“Sí, yo también le hablaba, pero me decía cualquier cosa. ‘Ya está, ya pasó, quedate tranquila, bombona’. Obvio que me daba cuenta, pero no tenía una amistad de años”, comenzó Oliván.

“Teníamos un cariño físico, todos nos abrazábamos y lo queríamos. Pero él, por supuesto, dejaba entrar a quién quería y cuándo quería. Nadie hace eso, nadie habla de su vida personal con todos”, completó la periodista.

En aquel entonces, Juan Castro había hecho una confesión en TV sobre su lucha. “Estuve dando un par de vueltas por el infierno y pensaba que podía salir de ahí cuando quería. Sin embargo, muchas veces me descubrí a mí mismo envuelto nuevamente en llamas”, fue parte de la explicación que dio al aire.