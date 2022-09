María Belén Palenzuela confirmó su noviazgo con Hernán Drago y dio detalles de la relación

María Belén Palenzuela confirmó su noviazgo con Hernán Drago, luego de que los mandaron al frente dejando en evidencia que pasaron un fin de semana romántico en Cariló.

Juan Etchegoyen se comunicó con la modelo y le consultó si es verdad que está de novia con Drago. Y ella, sin vueltas, afirmó que sí; están juntos y muy bien.

Además, aclaró que los dos se conocieron cuando estaban solteros y que no lastimaron a nadie al comenzar a salir.

MARÍA BELÉN PALENZUELA CONFIRMÓ SU ROMANCE CON HERNÁN DRAGO

"Estamos juntos y muy bien... Me mata todos los que hablan e inventan sin saber".

"Yo no soy del medio ni me interesa serlo, solo contesté eso porque me cansé de leer las cosas que inventan o dicen sin saber, ni Hernán ni yo cag... a nadie", le dijo la modelo a Juan en Mitre Live.

Antes de comenzar a salir con María Belén, él estaba en pareja con Verónica Paschiero. Y tras la ruptura, también se lo vinculó con Laurita Fernández.