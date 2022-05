Marcos Gorban, exproductor de Gran Hermano, habló de la acusación de Luis Ventura contra Jorge Rial.

El conflicto entre Luis Ventura y Jorge Rial se recrudeció cuando el conductor de Secretos Verdaderos acusó a su colega de haber elegido a los finalistas de Gran Hermano, ciclo que condujo en Telefe, "a dedo".

¿Cómo reaccionó Jorge ante la tremenda acusación de Luis? Dijo que está "loco" y que parece una "ex despechada". Sin embargo, no fue el único que se expresó al respecto.

En este contexto, Marcos Gorban, exproductor de Gran Hermano, habló de la acusación de Luis contra Jorge y limpió el nombre del programa revelando cómo los participantes llegaban a la final.

LA PALABRA DE MARCOS GORDAN TRAS LOS FUERTES DICHOS DE LUIS VENTURA

Firme, Gorban aseguró: "La empresa que hace los votos no es el canal, hay un auditor, hay un escribano. Que pase es imposible. Y doy mi testimonio como testigo, que si está hablando en particular de Marianela Mirra es absolutamente falso, yo estuve como productor en ese programa y se trabajó con mucha transparencia y honestidad".

"Yo hablo de lo que sé y de lo que no sé no hablo. Hice 3 Gran Hermanos con Rial y doy mi testimonio, de lo que no sé no puedo dar testimonio pero sí sé que siempre continuó igual incluso cuando yo me fui", dijo el exproductor en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

"Si Jorge Rial decidiera el ganador estaríamos ante delito de estafa y hay que ir a la policía y a la Justicia, porque defrauda al público, a los que votan y a los que perdieron. Hay que tener mucha responsabilidad para decir estas cosas porque es algo grave". G-plus

Y se despidió apuntando contra Luis, remarcando que lo que dijo es realmente "grave".

"Gran Hermano daba un premio de entre 100 mil y 200 mil dólares, no recuerdo, pero la gente votaba y pagaba para votar, con lo cual si Jorge Rial decidiera el ganador estaríamos ante delito de estafa y hay que ir a la policía y a la Justicia, porque defrauda al público, a los que votan y a los que perdieron".

"Hay que tener mucha responsabilidad para decir estas cosas porque es algo grave", sentenció.