Marcelo Polino, feliz tras vacunarse contra covid en Miami: "Tenía miedo, pero estoy contento porque lo logré"

Ante la posibilidad de inmunizarse contra el Covid en Estados Unidos, Marcelo Polino (57) no lo dudó y viajo a Miami, donde el estado de Florida aplica las vacunas sin mayores requisitos. Contenta por su amigo, Florencia Peña hizo el anuncio y luego fue el propio periodista quien contó los detalles en Flor de Equipo.

Tras festejar que ya está “vacunado”, Polino explicó: “Estoy muy bien. Contrariamente a lo que le pasa a la gente, a mí no me gusta salir de mi casa, para mí fue un operativo tremendo, pero tuve la posibilidad de viajar. Se alinearon varias cosas, renovar mi visa, conseguir un pasaje y poder viajar. Los planetas se alinearon”.

“Ayer (jueves) a la mañana llegué a Miami con todos los nervios y temores que da venir a vacunarse. Yo estaba muy asustado y lo saben. Bajé del avión, me vino a buscar mi asistente y fuimos en un auto a un campus. Es muy simple, se hace una fila muy corta. Solo piden el pasaporte y un teléfono para ubicar, y ahí te vacuna. Ese es todo el proceso. Te dejan esperando diez minutos por si se tiene alguna reacción adversa, y ahí termina todo”, continuó el embajador de MasterChef Celebrity 2.

"Al ver tan distante la posibilidad de vacunarme en Argentina, y tener la posibilidad económica, soy un bendecido de haber aprovechado esta oportunidad". G-plus

Por otra parte, aclaró que se dio la vacuna Johnson & Johnson, que solo requiere una dosis para generar inmunidad contra el coronavirus. Al final, Marcelo Polino descartó haber tenido efectos adversos inmediatos, y concluyó: “Estoy contento porque lo logré, me pude vacunar. Igualmente, me quedo en mi departamento, no salgo a ningún lado. Ayer llovió todo el día, así que para mí fue perfecto. Al ver tan distante la posibilidad de vacunarme en Argentina, y tener la posibilidad económica, soy un bendecido de haber aprovechado esta oportunidad”.