Marcela Tauro, con los tapones de punta contra Mica Viciconte tras juzgar a Nicole Neumann como madre

Marcela Tauro se metió de lleno en el escándalo que inició Mica Viciconte con Nicole Neumann, al juzgarla (de modo indirecto) como madre, al ver un video de una caída de su hija menor en la nieve.

"No hace falta que suban todo”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos, sobre las internas que se trasladan a las redes entre la ex y la actual pareja de Fabián Cubero.

Luego Tauro fue con los tapones de punta contra Viciconte: “Yo me pongo a pensar qué me pasaría a mí sí me viene la nueva mujer de mi exmarido a decir algo, la reviento. Se va del país".

Dejando de lado la picante advertencia, Marcela subrayó: "No me gustaría".

FUERTE POSTEO DE MICA VICICONTE CONTRA NICOLE

Sin nombrarla, pero en clara alusión al video que Nicole Neumann subió a su Instagram, de su hija menor resbalándose en la nieve a pocos metros de una pendiente peligrosa, Mica Viciconte descargó su indignación en redes por la supuesta reacción jocosa de la ex de Fabián Cubero.

"Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar", escribió Mica, preocupada por la niña y letal con Neumann.

"Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Sé consciente", concluyó Viciconte, picantísima.