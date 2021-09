Marcela Tauro quedó al borde del llanto al hablar del drama de los jubilados: "Me duele que pasen estas cosas los viejitos"

La dramática situación de los adultos mayores en situación de calle fue uno de los temas que abordaron en Polémica en el Bar, cuando la abogada previsionalista Andrea Falcone comentó: "Muchos jubilados que no llegan a pagar las pensiones están siendo desalojados". Al escuchar eso, Marcela Tauro se conmovió: "No… A mí no me importa de qué partido político sean. Vayamos a lo importante, vayamos a los jubilados. ¡A mí eso me duele!".

La aclaración de la periodista fue a cuento de una chicana de Flavio Azzaro por el fenómeno que se daría en la Ciudad de Buenos Aires, dado el subsidio que se les daba a los indigentes para que no vivan en la calle, y quienes desplazarían a los ancianos de los precarios hospedajes. Por eso, Chiche Gelblung enfatizó: "El gobierno nacional y popular ajusta sobre los jubilados. Es una vergüenza, te lo dicen los peronistas mismos. Es una locura".

En ese instante, Tauro reveló: "Mi vieja cobra una jubilación mínima y yo la ayudo. Mi hermana también, obviamente".

Muy emocionada, y al borde de quebrar en llanto, Marcela Tauro abrió su corazón: "Ay, me pongo mal. Me duele que pasen estas cosas con los viejitos. Me parecen unos hijos de p… los políticos. Disculpen la expresión, pero la verdad. No me importa si es de un partido o del otro (la responsabilidad). Nadie hace nada y no recorren las calles, no ven a la gente cómo está. (…) Somos un pueblo muy pacífico".