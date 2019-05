Al pan, pan; y al vino, vino, Marcela Tauro hizo gala de su estilo frontal y sin vueltas. La periodista lanzó una picante crítica a Julián Weich, quien denostó la versión ¿Quién quiere ser millonario?, de Santiago del Moro.

“Eligen participantes con historias que me parece que no hacen falta… Me parece que todo es muy digitado, tiene que ver con la búsqueda del rating. A mí me pasa que todavía sigo sintiendo vergüenza ajena por las cosas”, disparó el conductor en Por si las moscas, por La Once Diez. Y la periodista lo cruzó filosa.

''A mí me interesan ver los programas que cuentan historias de la gente, miremos un poquito el programa que hacia Weich era con gente también, y hacia historias de la gente’’, comenzó la panelista de Intrusos, quien es compañera de Del Moro, en La 100.

“Yo me preguntaría si fuera Julián Weich qué me pasó, que está en el mejor momento de su vida y no está en el prime time de los canales importantes. Un tipo que los tuvo, entonces ¿qué pasó que tuvo que ir a un noticiero? Sin desprestigiar a La Nación +, pero ¿qué le pasó? ¿No estará él fuera del sistema?”, se preguntó Tauro.

“Se desangeló, pero preguntate por qué. Porque la gente que trabajaba con él no lo quería eh… porque toda esa imagen de divino no la tenía para adentro. ¿Él decidió irse o decidieron por él?”, completó si vueltas la periodista.