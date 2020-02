Marcela Tauro, indignada con Jimena Barón porque lanza la canción de la polémica: "La mina se rió de nosotros"

Luego de emitir un comunicado informando que Jimena Barón suspendía unos shows y que se alejaba unos días de las redes sociales porque estaba atravesando una crisis emocional, tras la fuerte agresión que recibió por el modo que eligió promocionar su nuevo tema, Puta, la cantante fue por más y no dio marcha atrás.

Jimena anunció en Instagram que la tan cuestionada canción saldrá a la luz el 22 de febrero y las filosas críticas volvieron a estar a la orden del día.

"Esto fue una estrategia de prensa maravillosa porque hace 15 días que estamos hablando si está psiquiátrica o si no lo está. ¡Esto fue pensado! Esto le sirvió". G-plus

Indignada por el accionar de Barón, y luego de que Guido Záffora mostrara el adelanto del videoclip de la artista en Intrusos, Marcela Tauro arremetió sin filtro: "Su mánager, Lucas Biren, subió un comunicado que yo siento que nos tomó el pelo. Nosotros le estamos haciendo prensa al video. Hoy hiciste 10 segundos de ese video y la mina se nos cagó de risa de nosotros. ¿Vos hacés plata con eso? No".

Concordando con su colega, Daniel Ambrosino agregó: "Ellos metieron el tema psiquiátrico en le medio, yo quisiera saber qué persona se recupera en tres días".

"Estoy convencida de que esto lo hizo pensando en los días previos a presentar el video. Yo me siento una tonta. No se lo difundiría’". G-plus

Argumentando su filosa postura, Tauro señaló con firmeza y visible malestar: "Esto fue una estrategia de prensa maravillosa porque hace 15 días que estamos hablando si está psiquiátrica o si no lo está. ¡Esto fue pensado! Esto le sirvió. Esto está armado. A ella le dijeron, cuando explote, vos te salís unos días de las redes, después volvés... Hay una compañía atrás. Ella hizo una buena carrera. Ellos son inteligentes. Yo no hablo mal de ellos. Pero estoy convencida de que esto lo hizo pensando en los días previos a presentar el video. Yo me siento una tonta. No se lo difundiría. Ella debe estar en la casa, matándose de risa y diciendo ‘mirá este boludo como están hablando, mientras me están difundiendo el video’".