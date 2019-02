El acercamiento de Diego Maradona con su hijo Dieguito Fernando, fruto de su relación con Verónica Ojeda, abrió paso a los rumores de reconcilición. Sin embargo, ambos se ocuparon de desmentirlos.

Cada vez más cerca, la exmujer del Diez viajó con su niño a México para pasar unos días en familia. Con el viaje concretado y luego de que en Intrusos contaran que Ojeda no viajaría porque tenía que hacerle "un tratamiento a su hijo", Marcela Tauro alzó su voz furiosa contra Verónica, manifestando que ella le pasó mal la información.

"Me tienen harta cuidándola. Es una mina que fue ingrata toda la vida. Ella jugó con la versión de la salud de su hijo. Dijo que se iba a Estados Unidos por el tratamiento de su hijo". G-plus

"Vamos a decir la verdad, fue Verónica Ojeda la que lo dijo. Se la cuida y no hay por qué cuidarla. Ella no nos cuida. Perdónenme, pero me tienen harta cuidándola. Es una mina que fue ingrata toda la vida y nosotros lo sabemos y acá dejó mal parado a un compañero. ¿Por qué tenemos que ponerle la alfombra roja? Ella jugó con la versión de la salud de su hijo", disparó la panelista, sin disimular su enojo.

Y concluyó: "Por eso soy quien soy. Hay que decir las cosas. Ella dijo que se iba a Estados Unidos por el tratamiento de su hijo. ¡Mintió muchas veces!".