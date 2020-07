Marcela Tauro y una dura frase sobre Jorge Rial: "Ha tenido gente muy leal y no la supo aprovechar"

Después de 17 años, Marcela Tauro se despidió de Intrusos y no de la manera que hubiera imaginado. Tras una tensa pelea con Jorge Rial al aire, la panelista no volvió al piso y, tras semanas de negociaciones, desembarcó en el staff de Fantino a la tarde.

En diálogo con Daniel Ambrosino y Adriana Salgueiro en Espléndidos e Infidentes por AM 990, Tauro contó: “Las ultimas semanas fue raro, porque habían hablado de gente con la cual yo trabajo y eso me generaba incomodidad”, ¿haciendo referencia a las críticas de Rial a Santiago del Moro, su compañero de radio?

Y agregó: “Me pasa algo interior, y es que yo quería un cambio. Estuve 17 años, una vida. Ojo, la pasé re bien pero necesitaba no solo hablar de espectáculos. En el momento no me daba cuenta”.

Cuando le preguntaron cómo tomó las palabras que Jorge le dedicó esta semana, cuando habló por primera vez de su partida, dijo: “Bien… A ver, está bien, me parece bárbaro. Le queda Ambrosino. Él ha tenido muy buena gente, gente muy leal y no la supo aprovechar. Me parece que él se dio cuenta y sabe que soy una mina de fierro y que siempre le fui leal. Lo valoré. Obviamente estoy agradecida”.

“Yo siempre supe que él me valoró porque me aguantó cosas que a otros no les aguantó. He tenido discusiones al aire por distintas formas de ver la vida y me las permitió cuando a otra gente no. Me valora profesionalmente. Yo soy agradecida y soy esta hoy gracias a él y gracias a “Intrusos”, no soy tonta en eso. Pero hay cosas que en algún momento de la vida las hablaré con él. Él sabe lo que me molestó”, afirmó dejando en claro que quedó una charla pendiente con Rial.

Marcela explicó por qué no quiso regresar a despedirse: “A mí me ofrecieron volver y dije que no, me ofrecieron ir a despedirme y dije que no. Soy ariana y se me nota todo. ¿Qué voy a decir? ‘Se terminó un ciclo’, ‘él no me aguanta más, yo no lo aguanto más, no me gusta cómo me trató’. No daba, era ser falsa, no era ser yo. Igual me sorprendió que hablara el otro día porque lo de Marcela Coronel no tuvo mucho que ver con lo que pasó conmigo”.