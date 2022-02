Marcela Tauro contó la reacción de Jorge Rial en medio de su pelea: "Intenté arrobarte pero me tenés bloqueada"

El recrudecimiento del enfrentamiento entre Marcela Tauro y Jorge Rial se dio de forma inesperada, y si bien la panelista de Intrusos no pudo responderle de forma directa al periodista, no se quedó callada.

"Intenté arrobarte, pero me tenés bloqueada", fustigó Marcela.

Fue en reacción al palito que le lanzó Jorge en Twitter sin mencionarla, irónico luego de que Tauro diera los detalles de su explosiva discusión con la Negra Vernaci: "No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien".

Por eso, Marcela replicó ácida desde Stories: "Deseo que tengas más amor, aún del que yo tengo. Intenté arrobarte, pero me tenés bloqueada. Soy feliz. Y trabajo con gente que me hace feliz. Tengo una familia hermosa. Un hijo que me adora y un hombre que me ama".

"Te agradezco los 18 años que hiciste solidaridad conmigo al darme trabajo, @jrial", cerró Marcela Tauro contra Jorge Rial.

MARCELA TAURO, A FONDO CONTRA JORGE RIAL

Además, Marcela Tauro fue con todo contra Jorge Rial tras sus críticas.

"Siempre discriminando a las mujeres del medio, tu manera de defenderte", escribió Tauro, sin filtros contra Rial después de haber contado el cruce al límite de Jorge con la Negra Vernaci.

Al final, Marcela Tauro sentenció súper sugestiva contra Jorge Rial: "Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, JR".