Marcela Tauro confesó al aire que hablaban de Jorge Rial en el famoso chat paralelo de Intrusos: "Es verdad que lo criticábamos"

Lejos de que aquel escándalo que se generó en Intrusos cuando estaba al frente Jorge Rial y se rumoreaba que entre sus panelistas se había armado un chat paralelo sin el conductor quedara en el pasado, Marela Tauro sorprendió a todo el panel de LAM con una confesión en vivo.

Todo comenzó cuando pasaron un informe con todos los fuertes cruces que mantuvo Tauro en televisión donde, en uno de ellos, aparece un picante cara a cara con Débora D’Amato: “Ahí veíamos un momento picante con Débora cuando estaban todos medios chocados en Intrusos, era cuando se hablaba del chat paralelo de WhastApp y que Rial estaba medio loco”, recordó De Brito.

Fue entonces que la angelita invitada sumó: “Débora se fue sola del chat paralelo que se había creado no porque no estaba Rial, sino porque en ese momento estaba conduciendo Moria Cásan”.

Marcela Tauro en LAM: "Sí, a Jorge Rial lo criticábamos también (en el famoso chat paralelo de Intrusos), vamos a decir la verdad. No te voy a mentir". G-plus

“No era que lo criticaban a Rial…”, intervino el presentador. A lo que Marcela cerró, sincera: “Sí, lo criticábamos también, vamos a decir la verdad. No te voy a mentir. Cuando vuelve Rial, odiaba que tuviéramos ese chat y Débora era la informante. Yo me di cuenta de eso inmediatistamente, entonces la encaré, se ofendió y se fue del chat. Después me amigué con ella”.

¡Tremendo!