Marcela Feudale habló sobre su sorpresiva ausencia de ShowMatch: "Lo llamé a Tinelli y le presenté mi renuncia"

Entre los varios anuncios que se hicieron respecto al debut de ShowMatch La Academia sorprendió la ausencia de Marcela Feudale, que será reemplazada por Martín Salwe. La locutora explicó en su ciclo de FM Cielo claramente los motivos que la llevaron a dar un paso al costado, al menos temporalmente, y como fue su charla con Marcelo Tinelli, a quien le presentó su renuncia.

Feudale explicó que su mayor temor es que no está vacunada contra el coronavirus, pero además expresó su preocupación por su mamá, que tiene 84 años y recibió hasta el momento una sola dosis. “En marzo me llamaron para salir en las fotos y les dije me daba miedo salir y que no tenía ningún problema en estar en las fotos, siempre especulando con que el programa se iba a demorar un poco más”, relató.

“Cuando se estableció la fecha definitivamente, yo dije que me quedaba dos posibilidades: o renunciar definitivamente a ShowMatch (…) o hablar con Marcelo y explicarle, porque ya me habían llamado para que me incorpore”, explicó Feudale. Sin embargo, la locutora se sintió muy insegura a la hora de estar rodeada de gente sin haber sido inoculada con la vacuna.

“Lo llamé a Marcelo y le dije que le presentaba mi renuncia, pero no porque quisiera irme del programa. Le dije que en nunca había pensado que me iba a retirar de ShowMatch por una pandemia pero que en realidad me había gerenciado una cantidad de recursos que me permitían quedarme puertas adentro y me daban mucha tranquilidad, que hasta no recibir la vacuna no quería salir y que tomara él una determinación con total libertad; y que no iba a haber ningún problema”, recordó Marcela.

“Marcelo es un hombre que es muy prolijo con sus relaciones y por eso 15 minutos después tuve su respuesta. Me dijo que no tenía ningún problema en esperarme y que le parecía altamente lógico lo que le estaba planteando”, señaló Marcela Feudale, que se quejó de los medios que tratan de encarar el tema como una guerra con Salwe. “Es un chico que tiene 25 o 26 años, que hizo el cantando y que me va a reemplazar hasta que vacunen a la gente de mi edad”, concluyó.