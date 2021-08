Mar Tarrés habló de su descompensación y llanto en La Academia: "Peso 120 kilos y con el asma se me cerró el pecho"

El viernes por la noche, Mar Tarrés rompió en llanto en La Academia por no poder completar los ritmos del Súper Duelo, tras sufrir una descompensación que la dejó en la puerta de salida del certamen de Marcelo Tinelli.

Este lunes, la participante defenderá su lugar ante Mario Guerci, quien también expresó su bronca por estar en dicha instancia, ante los reemplazos que pidieron algunos de sus compañeros, aduciendo lesiones o compromisos laborales, como fue el reciente caso de Viviana Saccone: la actriz se fue de gira y su lugar lo defendió su coach La Catta.

Testigo presencial de la explosiva noche en La Academia, Ángel de Brito le preguntó a Mar, en un móvil con LAM por su descompensación y llanto: "¿Qué te pasó? Nosotros vimos cuando Mar se descompuso, pero contame ¿qué sentiste vos?".

Evocando esa angustiante secuencia, la participante contestó: "Para mí fue muchísimo, porque en dos días me tuve que aprender dos coreos nuevas y repasar dos viejas. ¡Era un montón! Ese día estaba bailando desde las seis de la mañana. Fueron como 8 o 9 horas de baile. No me da el cuerpo. Primero, no soy bailarina. Segundo, peso 120 kilos, y para mí es un montón".

Y agregó: "Yo cada vez que paso una coreografía necesito 15 o 20 minutos para recomponer el aire. Es una actividad aeróbica muy fuerte. Necesito sentarme, respirar y tomar agua. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bailé el disco y salí corriendo a cambiarme, no respiré, y salí de nuevo. Después cuando me dicen que tenía que bailar el ritmo urbano, me ahogué. Ahí adentro las luces largan humo y hace calor. Bailar ahí, para los que somos asmáticos, más el tema de mi peso… se me cerró el pecho después de bailar. Todos quedamos súper agitados. Yo necesito entre baile y baile descansar. Yo le dije al médico que descansaba 15 minutos y seguía, pero me dijo que no".

La bronca de Mar Tarrés tras descompensarse y no poder concluír el Súper Duelo en La Academia

A pocas horas de romper en llanto en la pista de La Academia y sufrir un malestar respiratorio, Mar Tarrés hizo un fuerte descargo en redes, explicando su enojo y angustia por no poder concluir el Súper Duelo y quedar cerca de la eliminación en el certamen de Marcelo Tinelli.

"La bronca que tengo es que hace cinco meses que abandoné mi casa en Córdoba, mis amigos, mi familia. Me pierdo de ver crecer a mis sobrinos, todo lo que tengo es una videollamada con ellos. Para que a otras participantes las reemplacen bailarinas profesionales de la ostia y acá, una remándola en dulce de leche", disparó Mar en un posteo que subió a Instagram Stories.

Y fue por más: "¡Fue muy injusto lo que nos hicieron a mí y a Mario Guerci! Al final, acá gana la que se toma el palo y tiene reemplazo. Mi equipo sabía que yo tenía que viajar para solucionar un problema laboral y me quedé, no pedí reemplazo como Vivi (Saccone) se fue de gira por el teatro. Yo cancelé una obligación muy importante para estar en el duelo. Ensayé todo el día hasta las 6 de la mañana hasta que no pude más. A Vivi la reemplazó La Catta, una coreógrafa increíble, una eminencia en el baile. Al final, me hubiera salido mejor pedir reemplazo que quedarme a hacer mi trabajo".