Manu Urcera imitó a Nicole Neumann y sus exigencias a pura ironía: "Comida vegana por favor y no hacer fila"

Nicole Neumann compartió unas historias en su cuenta oficial de Instagram que tiene como protagonista a Manu Urcera, quien dio que hablar al imitarla y revelar las exigencias de su novia durante sus vacaciones al Sur, a donde viajaron para esquiar con las tres hijas de la top.

“Quiero escuchar mis exigencias…”, le dijo la modelo a su novio, quien bromeó: “Estoy practicando para cuando lleguemos a sacar los pases, voy a decir ‘Sí, hola, ¿cómo están? Soy el novio de Nicole. No le gusta hacer fila”.

“Me podrán dar los pases gratis y no hacer fila por favor, que en la pista no quede nadie con ella. No al maltrato animal, no quiero ver ningún perro atado a un trineo. Comida vegana, por favor…”, continuó el piloto de automovilismo con la parodia de la top.

En la grabación se la puede ver a Nicole a pura risa con Urcera ante la simulación de las peticiones de la modelo: “Después no quiere esperar para estacionar y que haga calor, de 20 a 25 grados, ¿puede ser? ¡Le gusta esquiar en manga corta!”.

NICOLE NEUMANN CONTÓ CÓMO ES MANU URCERA CON SUS HIJAS

En diálogo con Catalina Dlugi, Nicole Nuemann contó cómo es Manu Urcera con las hijas que tuvo con Fabián Cubero, Indiana, Allegra y Sienna.

“Manu les da todo. Él es lo más y le encanta ir de vacaciones con ellas, y cuando no vienen las extraña”, aseguró la modelo al programa radial.