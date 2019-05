Mano a mano con Tini Stoessel: "Con Sebastián Yatra nos queremos mucho; tiene un corazón enorme, hay pocas personas así en el mundo"

Jeans rotos, botas con taco, top con muchos brillos y actitud seductora. Así llega Tini Stoessel (22) a la redacción de Ciudad. Hace pocas horas se presentó 22, su último tema, con el Kun Agüero como protagonista del video y las participaciones especiales de Pablito Lescano y la cantante colombiana Greeicy. Con la seguridad de quien nació y creció en el mundo del espectáculo, Tini se dispone a responder cada una de las preguntas con convicción y solidez. Sin embargo, en una de ellas, la emoción la sorprenderá y tendrá una reacción especial.

-¿Cómo viviste toda la expectativa y finalmente el estreno de 22?

-¡Por fin se estrenó! A las horas de lanzarse ya fuimos número uno en YouTube y estoy feliz. Estuvimos con Greeicy, que es con quien hice el featuring de la canción, está Pablito Lescano haciendo una participación especial con sus teclados y el Kun Agüero como protagonista. Él es como la frutilla del postre.

-¿Cómo se armó toda la ingeniería de tantos nombres importantes y semejante producción?

-Se fue dando de a poco. En la primera persona que pensé, al ser una canción que tiene una fusión con cumbia, es en Pablito. Lo quería tener como sea. Es una persona con muchos años de trabajo y de oficio. Que me esté acompañando a mí, que estoy recién haciendo mi tercer disco y soy relativamente nueva en la música y me falta mucho por aprender, es genial. Lo siento un poco como al padre del género. Lo conocí y se recontra copó, me grabó sus teclados y estuve con su familia, que es divina.

-¿Cómo fue la charla con cada uno?

-Con Greeicy somos súper amigas, nos llevamos muy bien y hacía mucho tiempo que quería hacer algo con ella, así que le mandé la canción a ver si le gustaba. Le encantó, se recontra copó y lo hicimos. Con el Kun también fue así. No teníamos fecha de grabación, pero dije "le voy a preguntar a ver qué onda si se copa". Sé que le gusta la cumbia, pero no sabía si le iba a divertir. Pero me dijo "de una, obvio. Justo tengo unos días en los que voy a Argentina". Así que nos acomodamos y se dio. Se dio todo muy perfecto.

-Los chicos de tu edad son fans de Pablito Lescano, ¿a vos también te pasa, sos de escucharlo en tu casa?

-También soy fan, sí. Cuando salgo, estoy con amigas o en un asado, escuchamos sus temas. Nos reímos, cantamos y bailamos. Además, en el caso de su música, pasa que uno suele dedicar esas canciones o se siente identificado. Pablito tiene una manera de escribir y de sentir que hace que la gente haga propias sus letras y las lleve a su vida. Crecí un poco con toda esa música, Pablito, Rodrigo, Gilda. Y entonces dije "¿por qué no decirle a él? Si soy argentina yo también".

-¿Hay algún tema que te guste especialmente de Pablito?

-(Se pone a cantar, perfectamente afinada) "Me vas a extrañar...". Ese y muchos más. Además, cuando filmamos el video conocí a su mujer, que es divina, y su hija es fanática mía, así que después fuimos al show, la nena es una crack de la música también.

-¿Habrá devolución de gentilezas y vos también grabarás con él algún tema?

-Me encantaría, estamos charlando de eso.

-¿Dónde fue la grabación del video de 22?

-En Buenos Aires. Justo el Kun viajaba para acá, Greeicy también vino especialmente y Pablito justo había vuelto de una gira.

-¡El Kun sorprendió con su baile! ¿Ya sabías que se movía así?

-¡Sí! Justo había venido a mi cumpleaños con sus amigos y ya ahí todos lo miraban cómo bailaba. Todos estaban como locos con los pasos que tiraba, una onda tremenda.

-¿Qué tenés para decir de todo lo que se rumoreó que pasaba entre ustedes?

-Voy a empezar a decir que sí para que digan que no, ja, ja. El tema es que no sólo dicen que estoy con él, sino que estoy de novia. Hay un abismo y eso me causa gracia. Fuera de chiste, lo vuelvo a aclarar: no tengo nada con el Kun más que una amistad y buena relación. Nos llevamos muy bien, yo lo quiero y lo admiro muchísimo, por su vida y todo lo que logró y la persona que es hoy. Él también me quiere mucho a mí y a mi familia.

-¡Se notó porque es la primera vez que hace algo así!

-Sí, sí. Pero no hay nada, ja, ja. No puedo hacer nada más que relajarme. Porque si te hacés malasangre no tiene sentido. Él también lo aclaró.

-Justo coincidió que tu mamá subió una foto estando en Manchester (la ciudad en la que vive y juega el Kun) y eso acrecentó los rumores...

-Claro, pero mi mamá y mi hermano estaban en Londres, hablaron con el Kun y los invitó a verlo a un partido. Fue un amigo de mi hermano también, yo no estaba, me hubiera encantado. Nunca lo fui a ver todavía.

-En una parte del tema 22, decís "No me vuelvo a enamorar de ti", ¿te ha pasado, es un tema autorreferencial?

-¡Me ha pasado! Sí, sí. Creo que también habla un poco de ese momento en el que terminás con un novio y vivís ese duelo en el que pasás por muchas emociones. Sentís enojo, angustia, te pasa todo. En mi caso es difícil porque fue una relación larga (N. de la R.: se refiere a su última pareja junto al modelo español Pepe Barroso Silva), que duró tres años y medio. No es que directamente la letra está dedicada a él, pero la historia está hecha en base a un sentimiento que yo fui viviendo. Ese verano en el que corté tuve una revolución de sentimientos y fui viviendo cosas en otros aspectos, entonces la canción está basada en eso. Por otro lado, sí me pasó de conocer personas de las que dije "nunca más me enamoro de vos". No es el caso de Pepe, que es un muy buen tipo y muy buena persona.

-¿Te gusta estar enamorada?

-Me encanta. Creo que es uno de los sentimientos más lindos del mundo cuando uno está enamorado sanamente y es recíproco y se da una relación de confianza. El amor es una de las cosas más lindas del mundo, porque aparte te potencia, te despertás feliz, te da otro tipo de energía que es muy lindo.

-¿Y ahora estás enamorada?

-(Mira para atrás de cámara y se ríe) Ja, ja, ja. Estoy bien, estoy bien.

-¡Te pusiste colorada!

-Ja, ja, ja. Mi corazón está muy bien, no sé si estoy enamorada.

-¿Anda por Colombia, la tierra de Sebastián Yatra, tu corazón?

-¿Qué? No, no, no.

-Ahora te vas a Colombia, eso sí me lo podés contestar...

-Sí.

-Tenés que ir a visitar amigos, entonces, a Greeicy, a Sebastián...

-Sí, de hecho Sebastián va a estar porque es jurado de La Voz... ja, ja, ja.

-A mí me gusta mucho esa pareja.

-Nos queremos mucho.

-Se nota.

-No, no, no. Está todo súper bien. Sebas es lo máximo. Es lo más y yo lo admiro muchísímo, es una persona con un corazón enorme, hay pocas personas así en el mundo. Pero bueno, los dos trabajamos mucho.

-No sería la primera vez que te ocurre a vos eso.

-Igual siempre hay espacio para el amor. Yo siempre he dicho que no estoy cerrada al amor y a conocer a alguien, si las cosas se dan bien y sanamente.

"Una relación a distancia es dura, durísima (...). Las despedidas, por ejemplo. O quizás el día que necesitabas ese abrazo o ese beso no lo tenés ahí. Entonces a veces se vuelve angustiante o te frustrás o lo que sea. Pero cuando hay amor y cuando de verdad están las ganas se puede, aunque cueste". G-plus

-¿Estás dispuesta a hacer un esfuerzo para viajar si es necesario?

-Siempre. Lo he dicho mucho. Estoy también pasando un momento en el que me estoy conociendo a mí misma y pasando por ese proceso después de varias relaciones largas.

-¿Cómo se vive un amor a la distancia?

-Es duro, durísimo. Pero por otro lado también está bueno que cada uno tenga su espacio. Te vas acomodando, vas entendiendo la dinámica de cada uno. Es difícil. Las despedidas por ejemplo son duras, o quizás el día que necesitabas ese abrazo o ese beso no lo tenés ahí. Entonces a veces se vuelve angustiante o te frustrás o lo que sea. Pero cuando hay amor y cuando de verdad están las ganas se puede, aunque cueste.

-En el video de 22, además de hacer énfasis en tu edad, se te ve súper sexy, encarando al Kun llevándotelo a tu camarín, tomando la iniciativa.

-Quisimos mostrar un poco eso.

-¿Sos así cuando te gusta alguien?

-Sí, no tengo drama. Soy una chica que va de frente, si hay algo que me gusta, lo digo. Siempre me fijo que del otro lado esté ese interés. Uno siente cuándo sí y cuándo no. Aunque también puede ser que te equivoques y termines diciendo "uy, pifié, esto era para otro lado". Por lo general no tengo drama en decir si alguien me gusta. Igual también me hago notar, soy muy transparente.

-¡Mirá vos! Justo cuando te pregunté por Sebastián, quizás se te notó algo.

-¡Qué mala, me estás matando! (risas).

-Para cerrar, ¿cómo transcurrirá tu 2019, qué otras cosas se vienen?

-Lancé otra fecha para el Luna Park, que va a ser el 18 de octubre, y no lo puedo creer. Hace tres meses hicimos un Luna y ahora lanzar otra fecha es un sueño más. Estamos preparando un gran show, en el que la gente se sorprenda. Ya empezamos con las reuniones y dentro de poco se vienen los ensayos, habrá música nueva, 22 también va a sonar y habrá invitados muy especiales. Además, arrancamos la gira, voy a estar súper centrada en la música, a grabar las demás canciones que me restan de este disco. También habrá un poco de actuación hacia fin de año. Además, si todo sale bien en septiembre voy a estar visitando Europa para hacer un viaje de promo, porque hace bastante que no voy, tengo muchas ganas de volver.