Mandaron al frente a Nico Occhiato y Emily Lucius tras los rumores de romance: "En la foto están entrenando juntos"

Cuando los rumores de romance entre Nico Occhiato y Emily Lucius parecían acallados, Estefi Berardi analizó una historia que la instagramer subió a su red y descubrió a la joven entrenando junto al ex de Flor Vigna.

"Hace un tiempo que a Nico Occhiato no le conocemos a ninguna novia. Yo conté de una, que volvió a ser noticia, porque Emily Lucius medio que lo mandó al frente en sus historias", comenzó contando la panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) al ver al conductor en una foto que Lucius subió a Instagram.

Antes de dar detalles de la reciente averiguación, Berardi recordó la versión amorosa que los relacionó en enero: "Primero fue hablando con su hermana, Belu, de Nico. Pero él la negó. En una historia creo que había puesto un 'no'".

Activa en las redes sociales, Estefi reparó en el hombre que apareció en el posteo de Emily Lucius y, tras ampliarla en su celular, descubrió que era Occhiato.

"Ahora, Emily Lucius subió una historia entrenando en la que se ve en el fondo a un chico. Y yo dije '¿quién es ese chico que está ahí?'. Entonces le hice un zoom y giré la foto. Es Nico Occhiato. Están entrenando juntos, los dos. Ella lo hizo a propósito, obvio", reveló la panelista de Mañanísma.

Luego, Berardi se la jugó: "Me atrevo a decir que acá hay una relación que está comenzando. Se están conociendo. Ya me contaron que se conocieron en una previa, en la costa. Ahí tomaron confianza. Me dijeron que ese día chaparon. Los dos son solteros".