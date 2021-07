La mamá de Lali Espósito contó el gesto que tuvo Darío Barassi cuando la actriz se lanzó como cantante: "Todo vuelve"

Súper agradecido por el éxito del programa que conduce, 100 argentinos dicen (eltrece), así se mostró Darío Barassi en Twitter. Además de estar disfrutando de una carrera ascendente, también lo hace muy feliz el cariño que le expresa el público a diario.

Al leer una nota de La Nación que reflexionaba sobre el éxito de su programa, Darío se mostró conmovido. "Acabo de lagrimear leyendo esto. Sólo soy un gordo que juega y deja todo, con ambición y con pasión. Estoy agradecido nivel mil a esta nota y a ustedes", expresó.

Y con ternura, hizo una aclaración. "Debo confesar que vuelvo a leerla y me sigue poniendo contento. Sólo no comparto el título, mi única competencia siempre es conmigo mismo. Después somos todos trabajadores de este medio que amamos con locura. Distinto canal pero mismo equipo", sumó, buena onda, remarcando que no siente que está compitiendo con el programa de Verónica Lozano.

Al leer el emotivo descargo del conductor, Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, le contestó con dulces palabras y reveló el el gran gesto que tuvo Darío cuando su hija se lanzó como cantante.

"Quiero agregar que cuando Lali hizo sus primeros shows y apostó sus ahorros, Darío Barassi vino a oficiar de host y no quiso cobrar ni un peso. ¡Todo vuelve!", añadió.

¡Buen karma!