La mamá del hijo mayor de Daniel Osvaldo rompe el silencio: "Hace un año y medio que viene con atrasos en la cuota"

El desahogo de Ana Oertlinger (33) vía Twitter contra Daniel Osvaldo (34), el padre de Gianluca en la noche en que el chico cumplía 15 años fue una novedad para muchos, pero una lamentable realidad recurrente para ella. Algo que expresó a viva voz en una entrevista con Ciudad.

Porque los atrasos en la cuota alimentaria de su hijo por parte del exfutbolist,a que denuncia en la Justicia, se dieron hace seis años cuando él estaba en pleno noviazgo con Jimena Barón, y ahora, que en junio se van a cumplir cinco meses sin transferencias.

Con su descargo rebotando en todos los medios, la mamá de Gianluca Osvaldo aclaró: “Después de que hiciera pública la situación en Twitter no hubo ningún tipo de comunicación. Ojalá al menos tuviéramos eso entre los abogados. Todo lo que conté es verdad y el sustento está en la Justicia, y lo que seguimos presentando. Los atrasos empezaron hace un año y medio, y empecé por reclamarle a él. Daniel no les va a responder a ustedes tampoco y no puede desmentirme”.

"No sé qué se le cruza por la cabeza a alguien para dejar de pasar la cuota alimentaria en una pandemia. No lo sé. Habría que preguntárselo a él, sus motivos. Para mí no se justifica con nada". G-plus

-¿Por qué crees que de repente decidió dejar de pasarles el dinero que le corresponde para mantener a su propio hijo?

-No tengo idea. No sé qué se le cruza por la cabeza a alguien para dejar de pasar la cuota alimentaria en una pandemia. No lo sé. Habría que preguntárselo a él, sus motivos. Para mí no se justifica con nada. Yo no lo haría en ninguno. Mucho menos durante una pandemia que todos estamos pasando un momento difícil, es una situación de mierda.

-Pero este conflicto que viene de más atrás...

-Hace un año y medio que vengo con reclamos. Primero por atrasos, que fueron cada vez más amplios. Después una ausencia total de cuota hasta fines de enero, que me pagó lo atrasado. Esa fue la última vez que me dio plata en mano.

"Solo quiero que se haga Justicia y se respeten los derechos de mi hijo, nada más". G-plus

-¿Tenés una familia que te respalde?

-Yo estoy en pareja hace cuatro años y él me ayuda en lo que puede. Lo mismo que mi familia, que estuvieron siempre.

-¿Qué es lo que buscás con todo esto?

-Solo quiero que se haga Justicia y se respeten los derechos de mi hijo, nada más.