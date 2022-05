Maju Lozano habló de la fuerte defensa de María Susini a Facundo Arana: "Ella es su mujer"

Luego de que Maju Lozano contara su experiencia personal con Facundo Arana después de las polémicas declaraciones que Romina Gaetani brindó en LAM donde aseguró que su excompañero de elenco, Facundo Arana, había tenido actitudes violentas con ella, la conductora se refirió a la fuerte defensa de María Susini a su esposo.

“Yo hablé de algo que me pasó a mí, no me voy a meter en todo lo demás. No siento que tenga derecho, ni soy una opinóloga. María es la mujer de Facundo, ¿cómo no lo va a defender?”, comenzó diciendo la presentadora de Todas las tardes en una nota que le dio a Intrusos.

“Cómo vive la experiencia cada uno es respetable. Me parece genial que haya salido María, es su mujer y él es el papá de sus hijos. Cada uno sabe cómo y qué hace”, agregó.

En cuanto a cómo repercutió este tema en su vida, Maju se sinceró: “Yo me angustio, no entiendo mucho el juego. Aún trabajando en los medios hay cosas que te sorprenden”.

Por otro lado, al ser consultada por su tiene miedo de que Arana le haya llegar una carta documento, Lozano lanzó, contundente: “Yo no soy una persona que tenga miedo. No me muevo con miedo. No tengo miedo porque no hay nada. Simplemente conté algo que me había pasado a mí y que me llamó la atención”.

“Si hay algo que no tengo es miedo. Cuando uno va con la verdad, va con la verdad. Si yo tengo que poner un abogado para defenderme es porque algo hice mal”, cerró la entrevistada, sin vueltas.