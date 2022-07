Majo Martino reveló su reacción cuando le ofrecieron trabajar con Martín Salwe tras El Hotel de los Famosos.

El paso de Majo Martino por El Hotel del los Famosos no pasó desapercibido. La panelista ganó un amor, Locho Loccisiano, y también protagonizó fuertes idas y vueltas con Martín Salwe.

El notero, uno de los participantes más polémicos del programa, se cruzó en más de una oportunidad tanto con Majo como con Locho, quien sufrió bullying dentro de la casa.

Y al poco tiempo de haber salido del reality, la panelista reaccionó con firmeza cuando le ofrecieron trabajar con Martín tras su conflicto en el ciclo que conducen Chino Leunis y Pampita.

QUÉ DIJO MAJO MARTINO SOBRE LA POSIBILIDAD DE VOLVER A TRABAJAR CON MARTÍN SALWE

"Ya no tenemos relación. No hablamos, no lo vi más. Dentro del reality ya no hablamos así que afuera menos. Ahí lo tenía que ver porque no me quedaba otra, pero ahora no me interesa", afirmó Majo sobre Martín en diálogo con Pronto.

Acto seguido, contó que rechazó un trabajo para no volver a tener contacto con él.

"Me ofrecieron hacer radio y cuando supe que estaba él dije que no". G-plus

"Si puedo evitar, evito, porque honestamente no me dan ganas. De hecho, me ofrecieron hacer radio y cuando supe que estaba él dije que no”, sostuvo.

Y contundente, sentenció: "No me interesa verlo ni siquiera en el ámbito laboral".

¿Qué dirá él?