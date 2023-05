Majo Martino reveló cómo la ayudó Pampita a recuperar su cartera: "Una genia"

El robo de la cartera de Majo Martino por parte de la directora de una revista fue resuelto gracias a la crucial intervención de Pampita, y la atenta ayuda de una empleada del Alvear Palace Hotel, antes de que la periodista blanqueara el escándalo en sus redes sociales.

"Pampita es una genia total. Nos quedamos", reconoció Majo en una entrevista con Nosotros a la Mañana.

"Me vio que estaba hablando con los de seguridad y me dijo: 'hace esto, esto y lo otro. No te vayas del hotel sin que te den los videos de la cámara de seguridad'", explicó la investigación colectiva "como Sherlock Holmes".

Como se especuló con que la cartera costaría 7.000 dólares, Majo Martino enfatizó: "No es ese el valor, no llega ni a un punto cercano".

EL AGRADECIMIENTO DE MAJO MARTINO A LA HONESTIDAD DE UNA EMPLEADA DEL HOTEL

"Quiero agradecer a una empleada del hotel. Gracias a ella la encontré, porque me dio el dato clave", comenzó.

Entonces, la novia de Lucas Locho Loccisano precisó: "En un momento estábamos todos buscando la cartera en el evento, me acerco al baño, se acercó y me dijo: 'hubo una situación rara con una cartera negra acá, porque una señora la encontró, muy honesta le avisó a una empleada del hotel'. Justo estaba en el baño la mujer que se la llevó y dijo 'es mía'. La agarró, se la colgó y se fue".

"Al principio nos autorizaban ver las imágenes porque es servicio tercerizado, y tenían que pedir autorización a una persona que a esa hora estaba durmiendo", justificó por qué se quedó hasta las 3.30 de la madrugada.