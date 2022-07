Majo Martino cruzó a Chanchi Estévez por Locho Loccisano: "Me pidieron que vote al 'virgo'"

La relación entre Majo Martino y Locho Loccisano se hizo realmente fuerte durante los pocos días que pasaron juntos en El hotel de los famosos, y en El debate, ella cruzó a Chanchi Estévez luego de que este cuestionara su vínculo con el notero.

Todo comenzó cuando Chanchi le reprochó a Majo que los participantes que se unieron a Locho en el repechaje lo hicieron por interés.

“Ustedes repitieron el mismo patrón: salieron, volvieron y se pegaron todos a Locho. ¿A quién atacás? Martín, Sabrina, a mí. ¿Por qué no decís la verdad sobre Locho? Si no te lo bancabas, eras de la familia, yo sé todo, hablé mucho con vos”, dijo Estévez.

“¿Qué? A ver, decime algo que yo haya dicho. Era de La familia y cuando yo lo empecé a bancar a Locho, ustedes se abrieron de mí”, le echó en cara Majo.

Más sobre este tema Majo Martino regresó a El Hotel de los Famosos y le negó el saludo a Martín Salwe: "Vengo a sacar caretas"

MAJO MARTINO REBATIÓ LOS DICHOS DE CHANCHI ESTÉVEZ SOBRE SU VÍNCULO CON LOCHO LOCCISANO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Y ahora te acercaste a él, como hicieron todos, porque en las redes habían hecho una opereta para que todos hablen mal de estas personas. ¡Tienen un grupo que se llama ‘anti-familia’!”, denunció el exfutbolista.

“Lo de Locho, nada más quiero aclarar. Ustedes se empezaron a abrir cuando me pidieron que vote al ‘virgo’, porque así lo llamaban la primera semana, y yo a Locho nunca lo voté porque él fue amoroso desde el principio conmigo”, le contestó Martino.

“Yo no quería entrar en la que entraban todos solo por seguir la corriente. Entonces, no digan que yo no me lo bancaba a Locho. Lo empecé a querer a medida que nos fuimos conociendo. Pero no quieran vender eso para salvarse ustedes o ensuciar al resto”, cerró Majo Martino sobre su relación con Locho Loccisano.