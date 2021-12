Maite Peñoñori habló a fondo sobre los motivos de su renuncia a LAM: "Sentí la inquietud de probar otras cosas"

Antes de que Ángel de Brito revelara que LAM (eltrece) llega a su fin el 31 de diciembre, Maite Peñoñori, cronista y panelista del programa, decidió dar un paso al costado.

Luego de que Maite se despidiera de las "angelitas", habló a fondo sobre el por qué de su renuncia y aclaró que había tomado la decisión antes de saber que el ciclo terminara.

"Yo no sabía que terminaba el programa ni nadie sabía. Me llamaron de Intrusos, me hicieron esta oferta y me propusieron este desafío. Yo fui cumpliendo un ciclo en LAM”, aclaró en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

POR QUÉ MAITE PEÑOÑORI RENUNCIÓ A LAM

Reflexiva, la cronista contó qué sintió cuando la convocaron para formar parte de Intrusos (América) y cómo esta propuesta anticipó su renuncia a LAM.

"Cuando me llamaron sentí la inquietud de probar otras cosas y probar otra pantalla. Tener otros jefes, conocer a nuevos compañeros", afirmó.

"Toda la exposición que tengo me la dio eltrece. Yo empecé en el programa de Doman a la mañana. Creo que Ángel me despidió el jueves porque el viernes ya sabía que iba a comunicar la finalización del ciclo", cerró, entusiasmada por lo que viene.