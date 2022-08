Maite Peñoñori cruzó en vivo a Leo García por sus críticas a Tini Stoessel: "Estás como resentido"

Maite Peñoñori aprovechó la visita de Leo García e Intrusos y lo cruzó sin filtros por sus duras críticas a Tini Stoessel en Twitter.

El cantante cuestionó fuerte a la artista al verla sobre el escenario de los Premios Gardel 2022, ceremonia de la que no se fue con las manos vacías.

"Tini diciendo 'mijente'. Nena, saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada, que lo único que piensa es con quién estará el tóxico de tu chongo", tuiteó García, indignando a Maite Peñoñori, a Flor de la Ve y a Nancy Duré.

MAITE CRUZÓ EN VIVO A LEO GARCÍA POR SUS CRÍTICAS A TINI STOESSEL

Nancy Duré: -Dijiste que no le decías nada malo en la cara a nadie, pero a Tini le dijiste cosas muy malas por Twitter. Es peor que decírselo en la cara.

Leo García: -Tini representa todo lo otro (las nuevas generaciones), la tomé como ejemplo. No tengo nada personal con ella porque no la conozco...

Maite Peñoñori: -¿Pero la escuchaste cantar en vivo?

"Estás como resentido con las nuevas generaciones", le dijo Maite, en la cara, a Leo. G-plus

Nancy Duré: -Dijiste que ella no tiene ningún talento, que está ahí solo por el padre. El padre pudo haberle abierto una puerta, pero la gente la elige.

Leo García: -Son víctima de la publicidad.

Maite Peñoñori: -¿Pero no la viste en vivo?

Leo García: -Sí.

Maite Peñoñori: -¿Y qué te pareció? Porque cantó Carne y hueso. Después cantó Seminare con Lebón. ¿Vocalmente no te parece que está muy bien?

Leo García: -Sí. Me parece que está todo muy sobreproducido. ¿No tengo opción a decir mi punto de vista? Yo digo una cosa así y me matan.

"Yo soy verdadero. Puede que esté resentido ante la situación, por eso cambio mi estilo", contestó García. G-plus

Flor de la Ve: -Pero vos estás denunciando algo grave. No es lo mismo decir 'no me gusta como artista', que decir 'está ahí porque la pusieron'.

Leo García: -Es la hija del dueño de Disney. Hay chicas talentosas que no tienen la posibilidad...

Maite Peñoñori: -No, no es el dueño de Disney. De ninguna manera. Era un productor...

Leo García: -Yo me siento ninguneado por esos artistas. Siento que tienen un éxito mezquino. Son de otra generación. No me pude acoplar... Ellos cantan entre ellos.

Maite Peñoñori: --Tini cantó con David Lebón.

Leo García: -Pero es una transa de las compañías discográficas. Lebón no escucha a Tini. Tini no escucha a Lebón. Es todo un engaño.

Maite Peñoñori: -Estás como resentido con las nuevas generaciones.

Leo García: -Yo soy verdadero. Puede que esté resentido ante la situación, por eso cambio mi estilo. Trato de reinventarme....