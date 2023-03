La madre de La Tora de Gran Hermano 2022 habló sobre la polémica por la relación con su hija

La competencia paralela de los familiares de los participantes de Gran Hermano 2022 consagró el martes como ganadora a Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos. En la misma gala estuvo Gladys, la mamá de La Tora, donde habló sobre su paso por la casa y todo lo que dio que hablar el trato que su hija le daba dentro del reality.

“Yo creo que estuve bien. No quería hablar del afuera y por eso quizás Lucila me guiaba”, señaló la mujer, enfatizando que el vínculo que tienen era el mejor y descartando que existiera cualquier tipo de maltrato o destrato.

“Tenía miedo de perjudicarla con el juego o que hable del afuera y estaba a la expectativa de que hacía o que no hacía”, afirmó, en el ciclo de Santiago del Moro.

"Fue el primer año que no estuvimos juntas en Año Nuevo y tenemos esa cosa de madre e hija. Nuestra relación es una maravilla". G-plus

LA MAMÁ DE LA TORA CONTÓ EN GRAN HERMANO 2022 CÓMO ES SU VÍNCULO CON SU HIJA

Gladys destacó la relación que tienen con su hija. “Mi vínculo con ella es relindo. No tenemos cuentas pendientes. No vivimos juntas, pero la veo todos los días o la voy a buscar cuando sale de trabajar, le hago las compras cuando ella no llega”

Más sobre este tema Romina vio a Gladys llorando en Gran Hermano y cuestionó a La Tora por cómo la trata: "Le habló muy mal"

“Fue el primer año que no estuvimos juntas en Año Nuevo y tenemos esa cosa de madre e hija. Nuestra relación es una maravilla”, remarcó, mientras aseguraba que ella no entró a jugar, pero que descubrió que otros familiares lo estaban haciendo.

Más sobre este tema Sol Pérez, indignadísima con La Tora de Gran Hermano por cómo trata a Gladys: "Parece que siente vergüenza de la mamá"

“Dijeron que me puse a llorar y que Romina me contuvo. Nada que ver porque estábamos hablando de otro tema”, afirmó. “Lo hicieron para hacer quedar mal a La Tora”, lanzó Gastón Trezeguet y la mujer coincidió. “Totalmente”, concluyó.